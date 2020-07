Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Rakitic lance un énorme appel du pied à Beckham !

Publié le 12 juillet 2020 à 8h30 par D.M.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le FC Barcelone, Ivan Rakitic a ouvert la porte à un départ en MLS et notamment à l’Inter Miami, club dirigé par David Beckham.

« Il y a 10 ou 15 jours, j’ai parlé avec le club et la conclusion est qu’il n’y a rien à évoquer car j’ai encore un an de contrat avec le Barça et que c’est le club où je veux être et jouer. Je m’entraîne bien et je suis sûr que je serais à Barcelone encore longtemps » déclarait Ivan Rakitic le 7 juin dernier. Pourtant, ses dirigeants ne verraient pas d’un mauvais œil un départ de l’international croate. ESPN indiquait vendredi que le FC Barcelone chercherait à se séparer de plusieurs joueurs, dont Ivan Rakitic qui voit son contrat arriver à son terme en 2021. Une vente lors du mercato estival pourrait permettre au club blaugrana de renflouer ses caisses durement touchées par les retombées de la crise sanitaire.

« Peut-être que David Beckham m’appellera »