Mercato - PSG : La porte serait entrouverte pour un départ de Neymar, mais...

Publié le 12 juillet 2020 à 10h45 par H.G.

Alors que certains médias espagnols continuent fréquemment d’envoyer Neymar du côté du FC Barcelone cet été, la réalité serait bien différente et devrait conduire l’attaquant brésilien à rester une quatrième année dans la capitale française.

Le FC Barcelone n’a jamais digéré le départ de Neymar au PSG survenu en 2017 contre le règlement de sa clause libératoire fixée à 222M€. Il faut dire que le club catalan a multiplié les erreurs de casting pour remplacer son ancien numéro 11 en dépit des liquidités enregistrées avec sa vente, allant de Philippe Coutinho à Antoine Griezmann en passant par un Ousmane Dembélé trop fréquemment blessé. C’est pour cette raison que le Barça a fait tout son possible l’été dernier pour rapatrier son ancien numéro 11, un projet finalement impossible à réaliser face aux fortes prétentions du PSG et la position ferme des dirigeants parisiens dans les négociations. Cependant, malgré ce statu quo il y a un an et des finances des plus délicates, le FC Barcelone n’aurait toujours pas oublié son rêve de faire revenir Neymar au cours de la session estivale des transferts à venir, les médias catalans n’ayant de cesse de lier le nom du natif de Mogi das Cruzes aux Blaugrana . Mais alors que le PSG pourrait ouvrir la porte à l’international brésilien en 2021 si jamais celui-ci venait à ne pas prolonger son contrat expirant en juin 2022, un départ cet été apparaitrait très compliqué...

Aucun club ne serait en mesure de s’offrir Neymar cet été !