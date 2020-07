Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier à 70M€ de Leonardo déjà joué d'avance ?

Publié le 12 juillet 2020 à 9h45 par B.C.

Ce samedi, Kalidou Koulibaly a avoué qu'il se verrait bien poursuivre sa carrière au Napoli malgré l'intérêt de prestigieux clubs européens, dont le PSG. Et au sein de la direction italienne, on se verrait bien conserver le défenseur sénégalais.

On pensait que ce dossier avait été mis de côté par le PSG, mais il n'en serait rien selon la presse italienne. D'après les informations d 'Il Mattino , le club de la capitale serait un prétendant à prendre « très au sérieux » pour Kalidou Koulibaly, que l'on annonce sur le départ depuis plusieurs mois. Mais alors que son transfert semblait acté pour cet été, le défenseur du Napoli a tenu un discours pour le moins surprenant samedi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport : « Ma famille se porte très bien à Naples et cela me rend heureux. Si je suis ici depuis six ans, c'est grâce à eux, parce que s'ils n'étaient pas bien, je serais déjà parti. Mes enfants parlent aussi bien l'italien que le français. À la maison, nous parlons les deux langues. Ici, on vit paisiblement. J'entends que je vais m'en aller, mais ici je suis bien. Je ne comprends pas pourquoi on devrait parler du marché alors qu'il n'y a rien à l'horizon. Chaque jour, il y a une nouvelle rumeur. (...) Dans le football, on ne sait jamais ce qu'il va se passer. Je n'ai jamais parlé d'un départ à mes dirigeants. Si nous devons trouver une solution, nous la trouverons, mais je n'ai jamais parlé du marché. J'ai également vu des nouvelles sur mon avenir dans les journaux, mais je veux seulement penser à jouer. Je suis à 100% avec le Napoli et cela me dérange d'être associé à tel ou tel club tous les jours ».

Koulibaly heureux à Naples, et De Laurentiis prêt à le conserver