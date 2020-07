Foot - Mercato

Mercato : L’avenir de Laurent Blanc enfin débloqué par Jorge Mendes ?

Publié le 5 juillet 2020 à 21h00 par T.M.

Depuis son licenciement du PSG en 2016, Laurent Blanc n’a plus entraîné. Une longue pause qui pourrait enfin prendre fin pour le technicien français.

Annoncé proche de l’OL il y a quelques mois, Laurent Blanc n’a finalement pas rejoint les bords du Rhône. Encore une fois, l’ancien entraîneur du PSG a été annoncé quelque part sans que cela n’aboutisse à quelque chose de concret. En effet, depuis son licenciement du PSG en 2016, Le Président s’est retrouvé au coeur de nombreuses rumeurs, mais depuis 4 ans, Blanc est toujours sans activité. Le temps passe et il commence à être long pour le technicien de 54 ans. Cet été pourrait donc être la parfaite occasion pour se remettre en selle et retrouver la lumière. Pour cela, il s’est dernièrement rapproché de Jorge Mendes pour espérer enfin retrouver un club. Et l’agent de Cristiano Ronaldo pourrait résoudre cela…

A Valence grâce à Jorge Mendes ?