Mercato - PSG : Leonardo prêt à s’immiscer dans la bataille XXL pour Jadon Sancho ?

Publié le 12 juillet 2020 à 11h45 par T.M.

Confirmant cette saison avec le Borussia Dortmund, Jadon Sancho serait dans les petits papiers des plus grands clubs européens. Et le PSG aurait bien l’intention de se mêler à cette lutte.

A 20 ans, Jadon Sancho a encore une fois impressionner cette saison avec le Borussia Dortmund. De quoi au passage taper dans l’oeil de grands clubs européens. Alors que le Britannique est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le BVB, dans la Ruhr, on pourrait voir partir le joueur formé à Manchester City. Pour aller où ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé début juin, du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane est plus que jamais sous le charme de Jadon Sancho. Mais il est loin d’être le seul. Alors qu’un intérêt de Manchester United ne cesse également de revenir dans les médias, la liste pourrait encore s’agrandir…

Et maintenant le PSG ?