Mercato - Real Madrid : Havertz aurait pris une décision radicale pour son avenir

Le Real Madrid serait en concurrence avec Chelsea pour le recrutement de Kai Havertz. Alors que le Bayer ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions, la pépite allemande aurait décidé de faire ses valises cet été.

Très performant sous les couleurs du Bayer Leverkusen, Kai Havertz a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le coach du Real Madrid est tombé sous le charme de la pépite allemande de 21 ans. Selon nos informations du 19 mai, Zinedine Zidane a déjà passé la seconde sur ce dossier, puisqu'il a déjà contacté le clan Havertz et le Bayer en vue du mercato estival. Alors que Chelsea serait également sur ses traces, Kai Havertz aurait déjà pris une grande décision pour son avenir.

D'après les indiscrétions de Christian Falk, divulguées sur son compte Twitter , Kai Havertz voudrait quitter le Bayer. Alors que le club basé à Leverkusen n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le milieu de terrain de 21 ans voudrait aller voir ailleurs. Comme l'a indiqué le journaliste de Sport Bild , Chelsea, actuellement troisième de Premier League, aurait donc tout intérêt à valider son ticket pour la prochaine C1. Le Real Madrid de Zinedine Zidane, déjà assuré de jouer la prochaine Ligue des Champions, se trouverait donc dans une position idéale en ce qui concerne Kai Havertz.

Update @kaihavertz29 & @ChelseaFC: Havertz wants to leave @bayer04fussball already this summer because the club has not qualified for Champions League. Because of that it would be important for @ChelseaFC to qualify for Champions League to convince him