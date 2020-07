Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan mis en place en coulisses pour Jadon Sancho ?

Publié le 12 juillet 2020 à 14h30 par T.M.

Alors que le PSG aurait décidé de se mêler à la lutte pour Jadon Sancho, la concurrence s’annonce terrible. Et du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien mettre sur un pied un plan ambitieux pour rafler la mise.

Déjà un nouveau chapitre pour Jadon Sancho ? Formé à Manchester City, le joueur de 20 ans explose avec le Borussia Dortmund. Mais alors que le Britannique est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec le BVB, son avenir pourrait s’écrire dans un autre club. En effet, depuis plusieurs semaines, l’avenir du protégé de Lucien Favre ne cesse d’animer la rubrique mercato. Il faut dire que l’ailier a de nombreux prétendants à ses pieds, et pas des moindres. Comme vous l’avait révélé Le 10 Sport, le Real Madrid de Zinedine Zidane aurait coché le nom de Sancho, s’ajoutant ainsi à une longue liste de rêves du technicien merengue. Mais pour avoir gain de cause, il va falloir une grosse concurrence où certains clubs seraient déterminés à rafler la mise et récupérer Jadon Sancho.

Du beau monde pour Sancho !

Confirmant les espoirs placés en lui cette saison, Jadon Sancho voit les plus grandes portes s’ouvrir devant lui. A 20 ans, le Britannique aura l’embarras du choix au moment de choisir son prochain club. Si le Real Madrid est donc sous le charme du joueur du Borussia Dortmund, ce n’est clairement pas le seul. En effet, ce dimanche, le Daily Express a rappelé que Chelsea, Manchester United ou encore le FC Barcelone étaient aussi sur les rangs. Mais le média britannique a ajouté un nouveau prétendant : le PSG. Dans la capitale, Leonardo aurait donc visiblement lui aussi coché le nom de Sancho, qui pourrait pourquoi venir venir faire oublier Neymar ou Kylian Mbappé en cas de départ dans les mois à venir. Il va toutefois être très convaincant car du côté de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien avoir de gros atouts dans ce dossier Sancho.

La carte anglaise…