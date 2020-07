Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal préparerait une opération colossale en Premier League !

Publié le 12 juillet 2020 à 9h30 par T.M.

Après Miralem Pjanic, le FC Barcelone cherche toujours à se renforcer pour la saison prochaine. Et pour cela, le club catalan regarderait notamment du côté de l’Angleterre.

Ayant mis les discussions pour sa prolongation, Lionel Messi regretterait notamment la faiblesse de l’effectif du FC Barcelone. Pour les Blaugrana, il va donc falloir réagir cet été et apporter du sang neuf à l’effectif de Quique Setien. Cela a d’ailleurs déjà commencé avec l’annonce du renfort de Miralem Pjanic, en provenance de la Juventus. Travaillant également toujours sur l’arrivée de Lautaro Martinez, le Barça viserait d’autres coups. Et pour cela, Eric Abidal, secrétaire technique des Blaugrana, regarderait notamment de la Premier League. Dernièrement, la presse anglaise évoquait une opération XXL impliquant les joueurs de Tottenham, Tanguy Ndombele et Ryan Sessegnon.

Intérêt confirmé pour Ndombele et Sessegnon !