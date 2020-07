Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sancho, un plan de carrière déjà tracé ?

Publié le 12 juillet 2020 à 19h30 par Dan Marciano

Sous contrat jusqu’en 2022, Jadon Sancho suscite l’intérêt de nombreux clubs européens à l’instar du PSG, du Real Madrid ou encore de Manchester United. Mais le joueur privilégierait un retour en Angleterre.

Cette saison, le Borussia Dortmund a abrité dans son effectif de nombreux joueurs à fort potentiel à l’instar d’Achraf Hakimi, Erling Braut Haaland ou encore Jadon Sancho. Le premier, prêté par le Real Madrid, a quitté l’Allemagne pour rejoindre l’Inter et l’ailier anglais pourrait bien l’imiter. Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le BVB, Jadon Sancho suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Le10Sport.com annonçait en exclusivité le 8 juin dernier que le Real Madrid avait coché le nom du joueur de 20 ans. Mais le club madrilène n’est pas le seul à s’être positionné dans ce dossier. Ce samedi, le Daily Express a annoncé ce samedi que le PSG, Chelsea et le FC Barcelone suivaient également la situation de l’Anglais. Depuis plusieurs semaines, la presse étrangère annonce également un intérêt de Manchester United pour Jadon Sancho.

Sancho veut rejoindre Manchester United

Formé chez les Citizens , Jadon Sancho pourrait faire son grand retour à Manchester, mais sous de nouvelles couleurs. Ce dimanche, le Daily Star indique qu’Ole Gunnar Solskjaer serait déterminé à recruter l’ailier anglais. En interne, son profil serait fortement apprécié. Petit gabarit, dribbleur, Jadon Sancho pourrait être le facteur X de cette équipe mancunienne. D’autant plus que le grand espoir de Manchester United Mason Greenwood n’aurait pas vocation à s’installer au poste d’ailier ce qui pourrait pousser les Red Devils à tenter le coup pour Sancho. De son côté, la jeune pépite ne verrait pas d’un mauvais œil un retour en Angleterre et un transfert à Manchester United. Selon the Bleacher Report , le joueur désire rejoindre le club mancunien lors du mercato estival. Reste à savoir si le club, affaibli par les retombées de la crise sanitaire, mettra le prix pour s’offrir Jadon Sancho.

Un prix revu à la baisse ?