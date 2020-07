Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ronaldo, Zidane... Ce constat accablant sur Ajroudi !

Publié le 13 juillet 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi n'a pas caché son intention de frapper fort pour l'OM en évoquant les noms de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane, Eric Di Meco n'hésite pas à tacler le candidat au rachat du club phocéen.

« Un joueur que je n’oublierai jamais, c’est Cristiano Ronaldo. J’aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve… Après c’est la tâche de Mourad Boudjellal » Il y a quelques jours, dans les colonnes du Figaro , Mohamed Ayachi Ajroudi affichait son rêve de recruter Cristiano Ronaldo, mais également Zinedine Zidane pour entraîner l'OM. Des propos qui selon Eric Di Meco démontre une méconnaissance du football de l'homme d'affaires franco-tunisien.

«Ça montre qu'Ajroudi ne connaît pas trop le foot»