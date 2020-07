Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Milinkovic-Savic !

Publié le 9 juillet 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Cet été, le grand objectif de Leonardo sera de recruter Sergej Milinkovic-Savic. Et plus le temps passe, plus le directeur sportif du PSG semble se rapprocher de ce très gros coup. Explications

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com il y a plusieurs semaines, Sergej Milinkovic-Savic est la grande priorité de Leonardo pour cet été. Le directeur sportif du PSG souhaite absolument densifier l'entrejeu au sein de l'effectif de Thomas Tuchel, et le profil du milieu de terrain serbe semble correspondre aux recherches du dirigeant brésilien. Il faut dire que le joueur de la Lazio Rome possède un profil athlétique capable de casser les lignes balle au pied, ce qu'aucun milieu de terrain actuel au PSG n'est capable de faire régulièrement. Mais alors que ce dossier ne devrait pas se décanter avant la fin de la Serie A, puisque la Lazio Rome est idéalement placée pour se qualifier en Ligue des Champions, Leonardo peut tout même être optimiste pour Sergej Milinkovic-Savic.

La Lazio va vendre Milinkovic-Savic

En effet, la Gazzetta dello Sport s'est penchée sur la situation de l'international serbe et assure que dans les bureaux de la Lazio Rome, le départ de Sergej Milinkovic-Savic est acté. Et pour cause, Claudio Lotito, le président du club romain, souhaite vendre son joueur et réinvestir l'argent récupéré afin de construire un effectif plus dense pour confirmer son nouveau statut en Serie A et lutter en Ligue des Champions. Mais quel prix attend la Lazio ? D'après le quotidien italien, après avoir longtemps réclamé 100M€, Claudio Lotito serait aujourd'hui disposé à lâcher son joueur pour 80M€. Somme qui semble encore trop importante pour les finances de l'Inter Milan, qui s'est déjà attaché les services d'Achraf Hakimi pour 40M€ et qui tente de boucler l'arrivée de Sandro Tonali. Ce montant risque également de dissuader la Juventus, déjà très fourni dans ce secteur de jeu renforcé par Arthur Melo, transfuge du FC Barcelone. Par conséquent, la plus grosse menace pour le PSG semble venir de Manchester United. Toutefois, si les Red Devils ne vendent pas Paul Pogba, difficile de les imaginer investir autant sur Sergej Milinkovic-Savic, quelques mois seulement après avoir recruté Bruno Fernandes.

Leonardo a de nombreux atouts