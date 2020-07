Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende réclame le retour de Neymar au FC Barcelone !

Publié le 9 juillet 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Ancien joueur emblématique du FC Barcelone et de la sélection brésilienne, Rivaldo prend position pour l’avenir de Neymar et estime que le club catalan devrait recruter en priorité la star du PSG.

Engagé depuis plusieurs semaines dans des négociations interminables avec l’Inter pour recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone bute sur la position très ferme du club italien : il faudra payer les 111M€ de la clause libératoire pour recruter le buteur argentin, sinon rien. D’ailleurs, cette fameuse clause aurait récemment pris fin, et le Barça semble donc mal parti pour recruter son renfort offensif tant attendu cet été. Mais qu’en est-il de l’option Neymar au PSG, alors que son retour était proche de se concrétiser l’été dernier ? Rivaldo, ancienne gloire brésilienne du FC Barcelone, a pris position en réclamant un retour imminent de Neymar.

« Ils devraient recruter Neymar cet été »