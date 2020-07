Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG a son propre cas Mitroglou à régler...

Publié le 9 juillet 2020 à 12h30 par G.d.S.S.

Au même titre que l’OM qui cherche à se débarrasser de la dernière année de contrat de Kostas Mitroglou, le PSG se trouve dans une situation embarrassante avec Jesé. Et l’objectif sera de trouver l’issue la moins coûteuse possible à ce dossier…

« Le Sporting Lisbonne m’a dit que Jesé pouvait continuer à s'entraîner avec le groupe, mais qu'il n'était pas dans leurs plans », avait indiqué l’agent de Jesé en avril dernier, expliquant donc que le Sporting Lisbonne ne lèverait pas l’option d’achat de 7M€ du prêt de l’attaquant espagnol du PSG, fixée à 7M€. Sous contrat jusqu’en juin 2021 au Parc des Princes, Jesé va donc retrouver le club de la capitale cet été, mais il n’entre bien sûr toujours pas dans les plans de Thomas Tuchel. Et plusieurs options s’offrent donc au PSG…

Jesé poussé désespérément vers la sortie

Comme l’a indiqué Le Parisien dans ses colonnes du jour, le PSG cherchera dans tout les cas à se débarrasser de Jesé au cours du mercato estival, et trois options paraissent donc plausibles pour Leonardo avec l’ancien attaquant du Real Madrid : une vente définitive, un nouveau prêt pour se décharger d’une partie de son salaire, ou bien une résiliation de sa dernière année de contrat. Le premier scénario semble très peu crédible, puisqu’il paraît difficile d’imaginer un club venir payer une indemnité de transfert et assumer derrière les 7M€ par an de salaire que perçoit Jesé au PSG. L’attaquant espagnol pourrait donc se diriger vers un cinquième prêt en seulement trois ans et demi, ou bien être libéré par le PSG en échange d’une compensation financière. Et Jesé n’est pas le seul attaquant dans ce cas de figure parmi les grosses écuries de Ligue 1…

L’OM a le même souci avec Mitroglou

En effet, il reste également une année de contrat au buteur grec Kostas Mitroglou à l’OM, et ce dernier n’entre plus dans les plans du club phocéen depuis un bon moment. Comme Jesé, il a d’ailleurs enchainé les prêts ces derniers mois (Galatasaray puis PSV Eindhoven), et l’OM chercherait désespérément à s’en débarrasser. Mais qui serait apte à récupérer Mitroglou, dont l’imposant salaire freine forcément les ardeurs ? L’Equipe a révélé mercredi que le FC Lorient, à qui le profil de Mitroglou aurait été récemment été proposé, n’avait pas donné suite. Le PSG et l’OM vont donc être obligés de trouver le meilleur compromis possible cet été afin de perdre le moins d’argent possible avec ces cas très épineux que sont Jesé et Kostas Mitroglou.