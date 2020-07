Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de résilier le contrat d’un joueur ?

Publié le 9 juillet 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Engagé avec le PSG jusqu’en juin 2021 et alors qu’il n’entre plus du tout dans les plans du club de la capitale, Jesé va prochainement s’entretenir avec sa direction, qui n’exclut aucune possibilité pour se débarrasser de l’attaquant espagnol cet été.

Parmi les plus gros flops du PSG version QSI, Jesé (27 ans) occupe une place de tout premier choix. L’attaquant espagnol avait été arraché au Real Madrid pour 25M€ en 2016 par Patrick Kluivert et Unai Emery, mais il a très rapidement affiché ses limites au Parc des Princes. Jesé a d’ailleurs enchainé les expériences peu concluantes en prêt depuis janvier 2017 (Las Palmas, Betis Séville, Stoke City), et il évoluait cette saison au Sporting Lisbonne qui n’a pas souhaité lever son option d’achat de 7M€ auprès du PSG. Du coup, le calvaire se poursuit pour Jesé…

Le PSG pourrait prêter Jesé ou résilier son contrat