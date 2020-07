Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas contrarié par un gros flop du projet McCourt ?

Publié le 9 juillet 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir enchainé les prêts depuis un an et demi, Kostas Mitroglou s’apprête à revenir à l’OM où il a encore un an de contrat. Et André Villas-Boas a déjà du mal à refourguer le buteur grec…

Recruté par l’OM en toute fin de mercato estival 2017 pour 15M€ et attendu comme étant le fameux grand attaquant du projet McCourt, Kostas Mitroglou n’a jamais réussi à trouver ses marques au sein du club phocéen. Depuis, depuis 18 mois, le buteur grec a enchainé des prêts (Galatasaray puis PSV Eindhoven), mais son contrat avec l’OM court toutefois jusqu’en juin 2021 et Mitroglou retrouve donc le club phocéen cet été. De quoi sera fait son avenir ?

L’OM ne veut pas de Mitroglou, mais…

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, l’OM envisagerait toujours de se débarrasser de Kostas Mitroglou, et l’ancien buteur du Benfica Lisbonne aurait été proposé à plusieurs formations en Turquie, ainsi qu’en France, au FC Lorient. Mais le club breton n’aurait pas donné suite au profil de Mitroglou, et André Villas-Boas pourrait avoir beaucoup de mal à se séparer du Grec, ce qui serait pourtant une excellente chose pour récupérer un peu de liquidités et alléger la masse salariale.