Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : De Bruyne, Guardiola… Manchester City peut souffler !

Publié le 13 juillet 2020 à 12h30 par T.M.

Le verdict est finalement tombé ce lundi, Manchester City a vu le TAS lever sa suspension en Coupe d’Europe. Une bonne nouvelle pour les Citizens qui devraient rassurer Pep Guardiola et ses stars.

N’ayant pas respecté les règles du fair-play financier, Manchester City avait été lourdement été sanctionné par l’UEFA. En effet, le club mancunien avait écopé d’une amende de 30M€, mais surtout d’une suspension de Coupe d’Europe pour 2 saisons. Il n’était donc pas assuré que l’on revoit les Citizens en Ligue des Champions, eux qui ont pourtant assuré leur qualification en Premier League, étant actuellement à la 2ème place. Toutefois, ces derniers jours, on était plutôt confiant dans le nord de l’Angleterre, attendant notamment une réponse positive du TAS suite à l’appel de cette sanction. Et finalement, la bonne nouvelle est tombée ce lundi matin : Manchester City a vu son amende être réduite à 10M€, mais surtout les joueurs de Pep Guardiola pourront bien disputer les prochaines éditions de la Ligue des Champions. Une annonce qui pourrait avoir certaines répercussions sur ce mercato estival…

De Bruyne devrait bien rester !

Avec ce spectre d’une suspension en Ligue des Champions, cela avait jeté un froid sur l’avenir des plus grandes stars de Manchester City, elles qui souhaitent bien évidemment jouer au plus haut niveau chaque saison. Et c’est notamment Kevin De Bruyne qui avait remis en question la suite de son aventure chez les Citizens. « Une fois la décision, je regarderai. Deux ans serait long. Un an, ça pourrait aller », avait lâché le talentueux Belge. Ce dernier était donc en attente du verdict avant de prendre une décision, alors qu’un intérêt du Real Madrid avait notamment été évoqué. Finalement, De Bruyne tient donc désormais sa réponse et nul doute que son avenir devrait bien continuer à s’écrire à Manchester City encore quelques années. Et à l’instar de l’ancien de Wolfsburg, d’autres joueurs de Pep Guardiola devraient eux aussi être rassurés concernant leur avenir chez les Citizens. Pour l’entraîneur espagnol, un grand exode des talents ne semble donc pas être prévoir.

Bonne nouvelle aussi pour Guardiola ?

Les joueurs de Manchester City ont donc certainement dû accueillir cette décision du TAS avec joie et soulagement. Et cela pourrait bien en être de même pour Pep Guardiola. En effet, avec cette suspension en Ligue des Champions, l’avenir de l’Espagnol était également devenu flou. N’ayant plus qu’un an de contrat chez les Citizens, le technicien de 49 ans a fait de la Coupe d’Europe son grand objectif depuis son avenir en Angleterre. Or, si cette compétition n’était pas accessible à Guardiola, cela aurait donc pu ouvrir la porte à un départ, et les prétendants auraient forcément été au rendez-vous pour tenter de récupérer l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Manchester City disputera finalement bien la Ligue des Champions, ce qui devrait alors rassurer les fans mancuniens pour l’avenir de l’Espagnol. Il devrait donc toujours être en poste la saison prochaine. Et pourquoi imaginer une prolongation de contrat ?