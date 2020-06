Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une surprenante option pour Kevin De Bruyne ?

Publié le 29 juin 2020 à 23h30 par Th.B.

Dans le viseur du Real Madrid qui pourrait dégainer une offre en cas de suspension européenne maintenue par le TAS pour Manchester City, Kevin De Bruyne a reçu un appel du pied inattendu.

« Nous n'allons pas commenter le départ de Kevin maintenant. Dans tous les cas, nous devons attendre la décision de suspension. Kevin est heureux à Manchester et a un contrat de trois ans là-bas. Sa femme est également enceinte et accouchera fin août » . Conscient des intérêts du Real Madrid ainsi que du PSG d’après le Daily Mail , Patrick De Koster a tenu à calmer le jeu ces derniers jours. L’agent de Kevin De Bruyne assurait alors que l’avenir de son client s’inscrivait à Manchester City pour le moment, où il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022. Le club mancunien a fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport concernant la suspension de l’UEFA pour les deux prochaines campagnes européennes. Si cette décision était maintenue, le milieu offensif des Skyblues pourrait quitter le club. Une situation qui n’a pas échappé à Steve Bruce. L’entraîneur de Newcastle, club qui est sur le point de passer sous pavillon saoudien, a lâché un surprenant et chaleureux message après la défaite des Magpies en quart de finale de FA Cup face à Manchester City dimanche (2-0).

« C’est une information exclusive en provenance de Newcastle ce soir, il va venir »

« Il va rester ici (à Newcastle) et va venir. Ok ? C’est une information exclusive en provenance de Newcastle ce soir, il en a eu assez de Manchester City et il va venir et jouer pour Newcastle ». a déclaré non sans humour Steve Bruce, lors de l’interview d’après-match de Kevin De Bruyne dimanche soir. Reste à savoir quelle tournure prendra le dossier De Bruyne, bien qu’un transfert à Newcastle semble être grandement improbable.