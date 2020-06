Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une belle ouverture se dessine pour une piste offensive !

Publié le 30 juin 2020 à 1h30 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'Olympique de Marseille surveille la situation de Boulaye Dia. Et cela tombe bien, le Stade de Reims a confirmé que son attaquant possédait un bon de sortie.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se serrer la ceinture si Frank McCourt ne vend pas le club. Par conséquent, le club phocéen tentera de flairer les bonnes affaires, notamment dans le secteur offensif. En effet, bien que Dimitri Payet ait prolongé son contrat à l'OM, Dario Benedetto est bien seul à la pointe de l'attaque marseillaise tandis que Florian Thauvin n'a pas réellement de doublure d'autant que Valère Germain est sur le départ. Par conséquent, comme révélé par le10sport.com, le club phocéen s'intéresse de près à Boulaye Dia. Et du côté du Stade de Reims, le départ de l'attaquant semble d'ailleurs acté.

Boulaye Dia a un bon de sortie