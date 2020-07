Mercato - Liverpool : Jürgen Klopp aurait trouvé son futur challenge !

Foot - Mercato - Liverpool

Actuellement entraîneur de Liverpool où tout lui réussi, Jürgen Klopp penserait malgré tout déjà à la suite de sa carrière et aurait en tête un projet de grande envergure.

Arrivé sur le banc de Liverpool en 2015, Jürgen Klopp a progressivement su reconstruire la grandeur des Reds . Après avoir bâti une magnifique armada et un collectif fort, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund est parvenu à emmener les pensionnaires d’Anfield sur le toit de l’Europe il y a un an avec une victoire en Ligue des Champions, avant de réussir à dominer de la tête et des épaules la Premier League cette saison, permettant au club de la Mersey de remporter son premier championnat depuis 30 ans. Seulement voilà, si tout lui réussi à Liverpool, Jürgen Klopp songerait d’ores et déjà à la suite de sa carrière, et cela pourrait le conduire à prendre la tête de la Mannschaft . D’après les informations de Christian Falk, journaliste de BILD , le technicien allemand de 53 ans serait intéressé par la perspective de prendre la suite de Joachim Löw à la tête de la sélection d’Allemagne, tandis que la Fédération allemande de football songerait elle-aussi à son profil pour l’avenir. Reste à savoir si l’occasion se présentera en 2022 pour Jürgen Klopp, date à laquelle le contrat de Joachim Löw à la tête de la sélection prendra fin.

Klopp is interested in the job as a coach of @DFB_Team in Future and DFB is interested in him as well https://t.co/CF7FqHbbUd