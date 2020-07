Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo aurait fait une annonce fracassante à Leonardo !

Publié le 13 juillet 2020 à 10h15 par T.M.

Souvent le nom de Cristiano Ronaldo a été associé au PSG. Et alors que Leonardo aurait des vues sur le joueur de la Juventus, ce dernier aurait été clair concernant son avenir.

En 2018, Cristiano Ronaldo décidait de s’offrir un nouveau challenge. Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, le Portugais mettait ainsi le cap vers la Juventus. Et malgré ses 35 ans, le quintuple Ballon d’Or montre de l’autre côté des Pyrénées qu’il est toujours le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi. Il n’empêche que son avenir dans le Piémont revient souvent au coeur des rumeurs. En effet, ces dernières semaines, en Italie, un départ de Cristiano Ronaldo a régulièrement été évoqué. Une ouverture qui donnerait des idées à certains et notamment au PSG, souvent annoncé comme une possible destination pour CR7. Peut-on donc espérer un trio offensif avec Neymar et Kylian Mbappé ?

Leonardo intéressé, mais…