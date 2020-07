Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alaba pourrait filer entre les doigts de Leonardo !

Publié le 13 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG, de Manchester City ou encore du Real Madrid pour la saison prochaine, l’international autrichien David Alaba pourrait bien prolonger son aventure au Bayern Munich, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Ce qui ne ferait pas les affaires de Leonardo…

Ce dossier pourrait rythmer le mercato pendant un long moment. En fin de contrat dans un an au Bayern Munich, David Alaba figurerait sur de nombreuses short-list pour cet été : Real Madrid, Manchester City, Inter Milan, Juventus, ou encore PSG… Leonardo chercherait en effet à attirer le polyvalent défenseur bavarois à Paris cet été, cependant il pourrait bien être devancé par le Bayern Munich, qui chercherait toujours à garder sa star…

Le Bayern prêt à prolonger Alaba ?