Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux menaces se confirment pour Leonardo dans le dossier Alaba !

Publié le 12 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

A un an de la fin de son contrat, l’international autrichien du Bayern Munich David Alaba attire beaucoup de cadors européens. Prêt à quitter le Rekordmeister, le latéral gauche serait notamment sur les tablettes du PSG, mais la concurrence pourrait être rude, avec la présence de deux autres prétendants dans ce dossier…

David Alaba pourrait bien faire parler de lui pendant le mercato estival. A un an de la fin de son contrat, l’international autrichien du Bayern Munich pourrait se laisser tenter par un départ, après avoir passé plus de 11 ans en Bavière. Le PSG serait notamment sur ses traces, alors que Leonardo est toujours à la recherche d’un défenseur. La polyvalence de David Alaba serait donc un atout, lui qui peut jouer dans l'axe mais également à gauche. Cependant, d'autres prétendants seraient à l'affût dans ce dossier…

L’Inter Milan et la Juventus également dans la course ?