Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour la succesion de Thiago Silva...

Publié le 13 juillet 2020 à 0h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG pour venir renforcer un secteur défensif fragilisé, Nikola Milenkovic reste très courtisé sur le marché des transferts. Et la Fiorentina aurait déjà fixé ses demandes pour l’international serbe…

Nikola Milenkovic a beaucoup de courtisans. Annoncé dans le viseur du PSG pour venir renforcer une défense centrale désormais orpheline de Thiago Silva et Tanguy Kouassi, l’international serbe reste toujours dans le viseur de plusieurs clubs européens, et notamment dans celui du Milan AC, qui cherche à révolutionner son effectif. Et la Fiorentina aurait désormais fixé ses demandes pour laisser filer le défenseur serbe…

35M€ pour Milenkovic ?