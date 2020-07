Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Boga ?

Publié le 12 juillet 2020 à 23h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Jérémie Boga figure sur la short-list de l’OM. Cependant, André Villas-Boas fera face à la concurrence de Naples dans ce dossier, et Sassuolo aurait fixé son prix pour l'ailier…

Jérémie Boga continue d’avoir la cote sur le marché. Comme révélé par le10sport.com , l’ailier de Sassuolo figure sur les tablettes d’André Villas-Boas à l’OM. Fort de sa saison réussie en Serie A (11 buts et 4 passes décisives en 31 rencontres disputées), l’international ivoirien est également dans le viseur du Napoli, qui est même en pole position dans ce dossier. Et les Neroverdi auraient fixé leurs exigences dans ce dossier…

35M€ ou rien pour Boga ?