EXCLU - Mercato - OM : Naples en pole position pour Jérémie Boga !

Publié le 10 juillet 2020 à 11h45 par La rédaction

Courtisé par l’OM, l’OL, Nice et Rennes, Jérémie Boga devient une priorité de recrutement du côté de Naples.

Jérémie Boga commence à agiter très sérieusement le mercato estival. En France, ils sont nombreux à vouloir faire revenir le milieu de terrain de Sassuolo. Comme révélé par le10sport.com, l’OM est à l’affût du dossier. Quand les ventes attendues seront bouclées et que l’écurie phocéenne aura les moyens de recruter, le Marseillais sera en très bonne place sur la short-list. Mais il y a peu de chance que le dossier soit encore attaquable au regard de la concurrence. En France, des clubs comme l’OL, Nice, Rennes et Monaco ont bien plus de moyens que l’OM. Car Sassuolo attend 25 millions d’euros pour Jérémie Boga. Mais c’est surtout en Serie A que se trouve le club le plus chaud pour le Français.

Naples est bouillant

Selon nos informations, c’est bien Naples qui est en pole position dans le dossier Boga. Ces derniers jours, un rapprochement s’opère entre les différentes parties et le dossier a toutes les chances d’aller à son terme. D’autant plus que le joueur n’est pas très chaud pour un retour en France. Très apprécié en Serie A, un championnat où il s’épanouit totalement, la possibilité de filer vers Naples et un projet plus ambitieux le séduit.