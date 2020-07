Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas confirme une piste chaude !

Publié le 10 juillet 2020 à 10h15 par A.M.

En quête de renforts défensifs, André Villas-Boas s'intéresse bel et bien à Leonardo Balerdi comme il l'a confirmé. Mais ce n'est pas le seul défenseur central sur sa short-list.

Après avoir bouclé l'arrivée de Pape Gueye qui a débarqué libre en provenance du Havre, André Villas-Boas vise désormais un défenseur central. Et pour cause, le départ de Duje Caleta-Car se confirme compte tenu des besoins financiers de l'OM, et il faudra donc trouver un nouvel axial pour épaule Alvaro Gonzalez compte tenu du fait que Boubacar Kamara, dont l'avenir est également flou, évolue la plupart du temps au milieu de terrain. Par conséquent, dans cette configuration, Lucas Perrin serait le seul défenseur central pour accompagner Alvaro Gonzalez dont l'option d'achat a été levée. Dans cette optique, André Villas-Boas a dressé une short-list de plusieurs noms.

Villas-Boas confirme pour Balerdi