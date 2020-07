Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Les détails des dernières discussions du dossier Disasi

Publié le 9 juillet 2020 à 23h06 par Alexis Bernard mis à jour le 9 juillet 2020 à 23h08

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’AS Monaco est en train de boucler le recrutement d’Axel Disasi (Reims). En voici les détails.