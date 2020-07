Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gros rebondissement sur la piste Osimhen ?

Publié le 12 juillet 2020 à 23h30 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Naples et le LOSC sont tombés d’accord pour le transfert de Victor Osimhen cet été, pour un montant de 80M€. Cependant, les dirigeants italiens auraient déjà préparé un plan B au cas où l’international nigérian décidait de ne pas signer…

L’avenir de Victor Osimhen semble tout tracé. Comme révélé par le10sport.com , le LOSC et Naples sont tombés d’accord pour le transfert de l’international nigérian, pour un montant de 80M€. Cependant, d’après les dernières informations venues d’Italie, le buteur des Dogues souhaiterait se laisser du temps, et aurait donc 7 à 10 jours pour prendre une décision finale concernant son avenir. Et dans ce contexte, le Napoli travaillerait déjà sur un plan B…

Un buteur norvégien en plan B ?