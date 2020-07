Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce détail qui confirme un possible départ de Guendouzi !

Publié le 12 juillet 2020 à 23h15 par La rédaction mis à jour le 12 juillet 2020 à 23h43

Courtisé par le PSG, Mattéo Guendouzi pourrait quitter Londres cet été. Pour le remplacer, Arsenal aurait jeté son dévolu sur Marc Roca, qui évolue à l’Espanyol Barcelone.

L'entrejeu d’Arsenal pourrait connaitre de profonds changements. Prêté par le Real Madrid cette saison, Dani Ceballos pourrait retourner dans son club même si des discussions ont débuté pour prolonger le bail de l’Espagnol. Arrivé en juillet 2018, Mattéo Guendouzi pourrait également faire ses valises. Son comportement face à Brighton le 20 juin dernier a fortement déplu en interne et ESPN annonçait le 10 juillet qu’une réunion était prévue pour évoquer l’avenir du Français. Le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone surveilleraient de près la situation de Mattéo Guendouzi et pourraient profiter pour passer à l’action lors du mercato estival.

Marc Roca pour remplacer Guendouzi ?