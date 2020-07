Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Réunion au sommet pour l'avenir de Guendouzi ?

Publié le 10 juillet 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que l’avenir du milieu international français d’Arsenal Mattéo Guendouzi semble remis en cause ces dernières semaines, une réunion importante devrait avoir lieu entre les représentants du joueur et les Gunners pour discuter de son avenir…

Mattéo Guendouzi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Dans le collimateur de nombreux observateurs du football suite à son comportement face à Brighton en Premier League, le jeune milieu de terrain français se retrouve sur la sellette à Arsenal. Mikel Arteta ne l’utilise pas régulièrement, et le Français pourrait décider d’aller voir ailleurs, alors que le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient intéressés. Cependant, son avenir pourrait être fixé dans les prochains jours…

Une réunion bientôt prévue ?