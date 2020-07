Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ se rapprocherait pour Mattéo Guendouzi !

Publié le 8 juillet 2020 à 23h15 par T.M.

Depuis son accrochage avec Neal Maupay face à Brighton, Mattéo Guendouzi est écarté des rencontres d’Arsenal par Mikel Arteta. Une situation compliquée pour le Français qui le rapprocherait plus que jamais de la porte de sortie pour cet été.

Du côté d’Arsenal, Mattéo Guendouzi est dans une situation bien délicate. En effet, suite à son comportement face à Brighton, le protégé de Mikel Arteta s’est retrouvé dans l’oeil du cyclone. Des écarts qui lui ont d’ailleurs valu d’être écarté pour les derniers matchs des Gunners. Une sanction qui pourrait bien être encore plus grave puisque Guendouzi pourrait faire ses valises cet été. En effet, ces dernières semaines, l’avenir du joueur de 21 ans fait énormément parler et cela attirer de nombreux grands clubs européens. Comme Le 10 Sport vous l’avait révélé, le Real Madrid et le FC Barcelone suivent de près Mattéo Guendouzi. Une lutte à laquelle voudrait également se mêler le PSG, intéressé à l’idée de rapatrier une ancienne pépite du centre de formation parisien.

Une réunion décisive à venir ?