Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ajroudi, Boudjellal... Les révélations de Wingate sur le rachat de l'OM !

Publié le 10 juillet 2020 à 20h45 par La rédaction

Mandatée par Mohamed Ayachi Ajroudi pour négocier le rachat de l’OM, la banque d’affaires Wingate a fait des révélations concernant le dossier du rachat du club phocéen.

C’est un dossier qui pourrait encore faire parler de lui pendant un bout de temps. Actuellement en grande difficulté financière, l’OM pourrait bel et bien trouver un acheteur, malgré les nombreux démentis de Jacques-Henri Eyraud à propos d’une mise en vente du club phocéen. Mohamed Ayachi Ajroudi, qui souhaite placer Mourad Boudjellal à la tête du club en cas de rachat, travaillerait depuis plusieurs semaines avec la banque d’affaires Wingate afin de négocier le rachat de l’OM, mais il n’aurait mandaté le groupe que très récemment…

« J’ai été mandaté cette semaine ! »