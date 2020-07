Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane doublé pour ce crack de Serie A ?

Publié le 12 juillet 2020 à 22h00 par A.C.

Le Real Madrid lorgnerait bien Nicolo Zaniolo de l’AS Roma, mais ne serait pas vraiment dans une position favorable.

Les jeunes pousses de Serie A attisent de plus en plus de convoitises. Cela a été le cas avec Sandro Tonali, qui selon nos informations se dirige doucement mais surement vers l’Inter cet été. Nicolo Zaniolo est un autre jeune talent très apprécié à travers l’Europe. Son nom est régulièrement lié au Real Madrid, où Zinedine Zidane apprécierait tout particulièrement son profil. La Juventus, qui laissé filer Tonali, semble pourtant déterminée à rafler la mise pour la pépite de l’AS Roma, qui a retrouvé le chemin des filets face à Brescia, après une longue convalescence due à une blessure au genou.

Derby Juve-Inter pour Nicolo Zaniolo

D’après les informations de Tuttosport, la Juventus tiendrait actuellement la corde par Nicolo Zaniolo, talonnée par son grand rival, l’Inter. Le Real Madrid est donc défilé, mais les choses pourraient se décanter au cours de prochaines semaines. Le quotidien italien explique en effet que difficilement l’AS Roma accrochera une qualification en Ligue des Champions et cela représentera un manque à gagner évident, pour un club déjà en difficulté économique. Une vente de Zaniolo pourrait ainsi être la seule solution pour arranger les choses...