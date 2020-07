Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les conditions réunies pour la prolongation de Mbappé ?

Publié le 12 juillet 2020 à 18h45 par T.M.

Pour le moment, Kylian Mbappé n’aurait toujours pas décidé de son avenir au PSG, lui qui pourrait prolonger son contrat avec le club de la capitale. Néanmoins, toutes les conditions pourraient bien être réunies pour le voir continuer avec le club de la capitale. Explications.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les interrogations sur le mercato. Actuellement au PSG, le Français fait rêver le Real Madrid, qui devrait passer à l’action à l’été 2021 pour tenter d’offrir le crack de 21 ans à Zinedine Zidane. Une menace que Leonardo souhaite écarter rapidement. Pour cela, le directeur sportif parisien aurait initié depuis plusieurs mois désormais des discussions pour évoquer une prolonger de contrat, alors que celui de Mbappé court actuellement jusqu’en 2022. Selon les dernières informations de L’Equipe , le protégé de Thomas Tuchel n’aurait toujours pas tranché pour son avenir. Alors qu’il souhaiterait prendre son temps pour se décider, l’idée de prolonger serait quand même bien une possibilité…

Mbappé est heureux à Paris !