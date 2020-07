Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un danger en Ligue 1 pour cet international algérien ?

Publié le 12 juillet 2020 à 19h45 par H.G.

Alors que Youcef Belaïli serait dans le viseur de l’ASSE pour venir renforcer son entrejeu, l’international algérien figurerait également sur les tablettes d’une autre écurie de Ligue 1.

En plus de son projet de rajeunissement d’effectif, l’ASSE a identifié quatre postes à renforcer en priorité au cours de la prochaine session estivale des transferts comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 juillet. Ces postes se trouveraient en défense centrale, sur le côté droit de la défense, à la pointe de l'attaque mais aussi au milieu de terrain. Pour ces quatre postes, les Verts n’excluent pas de recruter des joueurs confirmés qui viendraient apporter leur expérience dans l’effectif, et c’est précisément dans cette optique que l’écurie entraînée par Claude Puel aurait coché le nom de Youcef Belaïli. Évoluant en Arabie saoudite, l’international algérien ne serait pas retenu par le club d’Al-Ahly, dont les dirigeants seraient disposés à négocier le départ. Une prise de contact aurait d’ores et déjà eu lieu à l’initiative de l’ASSE, mais il se pourrait que le club ayant remporté la Ligue 1 à dix reprises ne soit pas la seule écurie française sur le dossier.

Nîmes suivrait aussi Youcef Belaïli, mais…