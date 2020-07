Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Lautaro Martinez plus que jamais dans l’impasse ?

Publié le 12 juillet 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aurait fait de Lautaro Martinez sa grande priorité de recrutement pour la prochaine session estivale des transferts, Antonio Conte ferait tout son possible pour que l’attaquant argentin ne quitte pas les Nerazzurri.

Désormais âgé de 33 ans, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone et affiche en plus un net déclin physique depuis maintenant plusieurs mois. C’est pourquoi le club catalan a décidé de travailler sur sa succession dès maintenant en cochant le nom de Lautaro Martinez. Comme l’a annoncé ESPN ce vendredi, un accord oral aurait même d'ores et déjà été trouvé avec l’écurie catalane et l’international argentin. Seulement voilà, en proie à des difficultés financières, le Barça ne serait pas en mesure de débourser de s'aligner sur les demandes de l'Inter pour attirer celui qu’on surnomme El Toro et tenterait pas tous les moyens de diminuer son prix en proposant d’intégrer des joueurs dans le deal. Une solution qui ne conviendrait pas aux Nerazzurri , d’autant plus qu’Antonio Conte agirait en coulisse pour contrecarrer les plans du FC Barcelone avec Lautaro Martinez.

Antonio Conte ferait pression pour conserver Lautaro Martinez !