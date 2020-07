Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : David Alaba, un rêve impossible ?

Publié le 12 juillet 2020 à 18h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2021 du côté du Bayern Munich, l’international autrichien David Alaba pourrait finalement décider de prolonger. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui ciblerait toujours le polyvalent défenseur bavarois…

David Alaba est très convoité sur le marché des transferts. Comme révélé par de nombreux médias à travers l’Europe, le défenseur du Bayern Munich serait toujours sur la short-list de Zinedine Zidane pour renforcer le Real Madrid, mais aussi sur celles de la Juventus, de l’Inter Milan et du PSG. En fin de contrat en juin 2021 chez le Rekordmeister , l’international autrichien aurait plusieurs options pour son avenir : la prolongation de contrat, un départ cet été, ou bien un départ libre dans un an. Et David Alaba serait aujourd’hui bien loin d’un départ…

Son entraîneur compte sur lui

Conforté à sa place d’entraîneur du Bayern Munich pour avoir réussi à redresser la barre après Niko Kovac, Hans-Dieter Flick compte bel et bien sur David Alaba. En effet, sa polyvalence fait de lui un joueur capable d’évoluer partout sur le terrain (latéral gauche de métier, capable d’évoluer en défense centrale, en milieu défensif, en numéro 10 ou encore sur une aile). Utilisé en tant que défenseur central dans le dispositif de Flick depuis l’éclosion au plus haut niveau du crack canadien Alphonso Davies, l’international autrichien a toute la confiance de son coach, comme il l’a expliqué lui-même : « Je ferai tout mon possible pour garantir que nous pouvons conserver deux joueurs de ce niveau. Je tente de garder l'équipe telle quelle pour le moment. (…) Les deux (Thiago et David Alaba, NDLR) sont de bons gars, sur et en dehors du terrain. Nous devons maintenant essayer de trouver une solution qui soit financièrement acceptable. On sait que les deux joueurs n'ont plus qu'un an de contrat » . Le Bayern lui fait toujours confiance, et David Alaba pourrait bien en profiter...

Le Bayern doit maintenant avancer ses pions