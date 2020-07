Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel serait passé à l’action pour un international algérien !

Publié le 12 juillet 2020 à 18h15 par H.G.

En quête de renforts au milieu de terrain, l’AS Saint-Etienne aurait jeté son dévolu sur un international algérien évoluant actuellement en Arabie saoudite.

La feuille de route de l’ASSE en terme de recrutement est connue de longue date. En plus de se délester de certains éléments pour financer son mercato estival, Claude Puel souhaite globalement rajeunir l’effectif des Verts. Comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 juillet, quatre postes font l’objet d’une attention toute particulière au niveau du recrutement : latéral gauche, défenseur central, milieu de terrain et attaquant de pointe. L’ASSE serait même prête à faire une exception à sa volonté de rajeunissent d’effectif en recrutant un élément déjà confirmé pour apporter de l’expérience à l’effectif de Claude Puel. Et à en croire les dernières informations venues d’Algérie, il se pourrait que le club du Forez ait trouvé son bonheur du côté d’un championnat exotique.

L’ASSE serait séduite par le profil de Youcef Belaïli !