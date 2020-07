Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane dévoile son rôle décisif pour cette arrivée estivale !

Publié le 12 juillet 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'OL la saison dernière, Ferland Mendy a tapé dans l'oeil de Zinedine Zidane. Recruté l'été dernier par le Real Madrid, le latéral gauche de 25 ans était une demande spécifique du technicien français. Interrogé sur Ferland Mendy, Zidane est revenu sur les coulisses du transfert de son compatriote français.

Formé au Havre, Ferland Mendy a rejoint l'OL à l'été 2017. En seulement deux saisons, le latéral gauche de 25 ans a mis tout le monde d'accord chez les Gones . A tel point qu'il a séduit Zinedine Zidane. Auteur de prestations brillantes sous les couleurs de l'OL, Ferland Mendy figurait sur les tablettes du coach du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Et pour une somme proche de 48M€, Zinedine Zidane est parvenu à trouver un terrain d'entente avec Jean-Michel Aulas. Au mois d'avril dernier, l'agent Yvan Le Mée a dévoilé les contours du transfert de Ferland Mendy au Real Madrid. « C’était un dossier difficile, parce que Lyon ne voulait pas vendre et souhaitait le conserver un an de plus, le Real Madrid ne voulait pas aligner les 48 millions d’euros + 5 de bonus. Les négociations ont duré des mois, car le Real avait aussi beaucoup de joueurs à son poste. Mais Zidane le voulait à tout prix, Calafat et José Angel Sanchez ont joué un très grand rôle dans ce transfert en le soutenant. Ferland avait des possibilités à la Juventus, au Napoli et à l’Inter, mais le Real reste le Real. Il avait, étant petit un poster de Zidane… » , avait-t-il décrit à Marca .

«Mendy est venu pour montrer ses qualités et il est en train de le faire»

Arrivé au Real Madrid l'été dernier, Ferland Mendy est en concurrence avec Marcelo cette saison. Malgré tout, l'international français parvient à emmagasiner du temps de jeu et à réaliser de grosses performances à la Maison-Blanche , jusqu'à obtenir les bonnes grâces de Zinedine Zidane. Alors que Ferland Mendy s'est illustré face au Deportivo Alavés ce vendredi (2-0), le coach du Real Madrid n'a pas manqué de le féliciter en conférence de presse d'après-match : « On est contents de sa prestation. C'est la première année pour lui ici. Il est au niveau, et ça, c'est la bonne nouvelle. Il est venu ici pour montrer ses qualités, c'est ce qu'il est en train de faire, et on est tous contents de son rendement » . Avant le déplacement du Real Madrid à Grenade ce dimanche, Zinedine Zidane en a rajouté une couche sur Ferland Mendy et en a profité pour dévoiler les coulisses de son transfert.

«C'est moi qui ai demandé Ferland Mendy au club»