Mercato : L'Inter Milan aurait tranché pour l'avenir d'Antonio Conte !

Publié le 13 juillet 2020 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 13 juillet 2020 à 10h32

Malgré certains désaccords en interne, l'Inter n'aurait pas l'intention de laisser filer Antonio Conte cet été.