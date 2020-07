Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de froid dans le feuilleton Lautaro Martinez !

Publié le 13 juillet 2020 à 9h00 par H.G.

Alors que Lautaro Martinez est annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, le président de l’écurie catalane a avoué que les négociations pour la venue de l’attaquant argentin étaient actuellement à l’arrêt.

S’il a de beaux restes, Luis Suarez n’incarne plus l’avenir au FC Barcelone. Désormais âgé de 33 ans, l’attaquant uruguayen affiche un déclin physique net depuis plusieurs mois, et cela a conduit le club catalan à se pencher sur sa succession dès cet été. Dans cette optique, le Barça a jeté son dévolu sur Lautaro Martinez, dont le montant de la clause libératoire à l’Inter s’élève à 111M€. Seulement voilà, si celui qu’on surnomme El Toro serait disposé à rallier la Catalogne cet été, les Nerazzurri n’auraient aucune intention de le brader face à un FC Barcelone en manque de liquidités financières. Et à en croire les propos de Josep Maria Bartomeu, qui a reconnu un intérêt du Barça pour l’attaquant argentin, le dossier est plus que jamais au point mort à l’heure actuelle.

« La négociation est arrêtée pour l’instant »