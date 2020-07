Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quelle doit être la grande priorité de l’été ?

Publié le 13 juillet 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 13 juillet 2020 à 8h12

Cet été, le FC Barcelone a plusieurs décisions fortes à prendre, concernant les départs comme les arrivées. Selon vous, quelle devra être la grande priorité ? C’est notre sondage du jour !

La fin de saison actuelle, a montré que le FC Barcelone a besoin de plusieurs renforts. C’est notamment le cas pour le poste de latéral, mais il y a également le chantier de l’attaquant de pointe, celui du milieu de terrain sans oublier la défense centrale, où Samuel Umtiti semble plus que jamais sur le départ. Le Barça ne manque pas de pistes, puisque plusieurs grands noms sont annoncés proche d’une possible arrivée en Catalogne. Nous vous expliquons toutefois au 10sport.com, que le Barça n’a actuellement pas l’argent pour acheter. Leur masse salariale est extrêmement importante et les dirigeants se retrouvent donc face à plusieurs dilemmes pour savoir ce qu’il faudra faire en priorité, cet été...

Le Barça a beaucoup à faire cet été

Une décision forte que pourrait prendre le FC Barcelone cet été, concerne la vente d’Antoine Griezmann. Depuis son arrivée, le Français alimente en effet les polémiques, que ce soit sur son temps de jeu ou son entente avec Lionel Messi. Le vendre pourrait donc apporter une grosse comme au Barça et régler par la même un dossier problématique. Philippe Coutinho est une autre épine dans le pied dont le Barça aimerait se débarrasser, tandis qu’Ousmane Dembélé semble avoir de moins en moins de soutiens au sein du club. Les inquiétudes au sujet de l’avenir de Lionel Messi pourraient obliger la Barça à prendre les devants, en prolongeant le contrat de l’Argentin, qui se termine en juin prochain. Viennent ensuite les deux gros dossiers concernant les arrivées. La presse catalane ne cesse en effet pas de parler du grand intérêt pour Lautaro Martinez de l’Inter, mais il y a également le feuilleton Neymar qui est revenu sur le devant de la scène.



