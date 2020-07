Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente le coup avec une pépite du Real Madrid !

Publié le 13 juillet 2020 à 15h45 par La rédaction

Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté à Majorque, Takefusa Kubo devrait de nouveau être prêté à l’issue de la saison. Pisté par le PSG, le « Messi japonais » verrait une trentaine de clubs s’intéresser à lui.

Formé en partie à La Masia, centre de formation du FC Barcelone, Takefusa Kubo a pris ensuite la direction du Japon entre 2015 et 2019. De retour en Europe et surtout sous les couleurs du Real Madrid depuis maintenant quelques mois, celui que l’on surnomme le « Messi japonais » réalise une très bonne saison à Majorque. A seulement 19 ans, Kubo est rapidement devenu un pilier du récent promu et ne compte pas moins de 30 apparitions en Liga. Des performances qui auraient attiré Leonardo puisque que le directeur sportif du PSG souhaiterait voir la pépite du Real Madrid intégrer les rangs de Thomas Tuchel dès cet été. Mais où en est ce dossier ?

Le PSG toujours en course pour Kubo ?