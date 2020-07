Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane bientôt fixé pour ce dossier à 70M€ ?

Publié le 13 juillet 2020 à 13h00 par A.C.

Nicolo Zaniolo, prodige de l’AS Roma courtisé par le Real Madrid ainsi que par plusieurs clubs européens, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Face à Brescia ce samedi (0-3), Nicolo Zaniolo a montré qu’il était enfin de retour. Absent depuis début janvier suite à une rupture du ligament croisé, le joueur de 21 ans a parachevé la victoire de l’AS Roma. Cela n’a surement pas du échapper à Zinedine Zidane, du côté du Real Madrid, tout comme à la Juventus, à l’Inter ou encore à Tottenham. Car Zaniolo est un joueur très convoité et, vu la situation économique du club romain, il pourrait bien être un des jolis coups de l’été, avec un possible transfert à 70M€.

Zaniolo ne souhaite pas quitter Rome