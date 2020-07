Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un pacte au sommet conclu pour Lautaro Martinez ?

Publié le 13 juillet 2020 à 12h00 par H.G.

Alors que Josep Maria Bartomeu a révélé que les négociations pour la venue de Lautaro Martinez étaient en stand-by, cette situation serait en réalité le fruit d’un pacte passé avec l’Inter.

« Dans le cas de Lautaro, la négociation est arrêtée pour l'instant, nous avons parlé avec Inter il y a quelques semaines. Nous sommes dans une phase d’analyse », a expliqué ce dimanche Josep Maria Bartomeu à l’occasion d’un entretien accordé à TV3 . Annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone cet été, le dossier Lautaro Martinez a donc été mis en stand-by pour l’instant dans un contexte où l’Inter n’aurait de cesse d’afficher une grande fermeté dans les négociations en demandant au Barça de débourser les 111M€ de la clause libératoire de l’Argentin. Une somme que ne pourrait pas dépenser le FC Barcelone, qui aurait tenté d’inclure des joueurs dans le deal pour diminuer son coût. Une volonté vaine, qui aurait donc conduit à cet arrêt des négociations. Seulement voilà, à en croire les dernières révélations venues d’Italie, il se pourrait que cette pause des discussions ne soit que temporaire.

Les discussions entre le Barça et l’Inter reprendront en août !