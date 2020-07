Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel fait une première annonce sur le mercato estival !

Publié le 13 juillet 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG n’a pas profité de la première partie du mercato estival pour se renforcer, Thomas Tuchel estime qu’il ne s’agissait pas d’une nécessité immédiate et se prononce sur la suite.

Malgré les nombreux profils de Ligue 1 annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines (Houssem Aouar, Hamari Traoré, Boubacar Kamara, Léo Dubois…), aucun recrutement n’a encore été bouclé par le club de la capitale. Pourtant, Thomas Tuchel a déjà perdu Edinson Cavani, Thomas Meunier et Tanguy Kouassi qui arrivaient en fin de contrat avec le PSG, et il aura donc un groupe limité pour les finales de la Coupe de France (24 juillet), de la Coupe de la Ligue (31 juillet) et pour les phases finales de la Ligue des Champions en août, à Lisbonne. Mais le technicien allemand estime qu’il n’était pas nécessaire de se renforcer aussi tôt dans ce mercato estival.

« On fera ça après la Ligue des Champions »