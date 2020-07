Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo connait son principal adversaire pour Allegri !

Publié le 13 juillet 2020 à 5h45 par T.M.

Pour remplacer Thomas Tuchel, Leonardo rêve de Massimiliano Allegri. Toutefois, un grand danger guette le directeur sportif du PSG.

Sauf gros retournement de situation, Thomas Tuchel devrait toujours être entraîneur du PSG la saison prochaine. L’Allemand devrait donc honorer sa dernière année de contrat. Il n’empêche que du côté de Leonardo, on souhaiterait encore nommer un technicien en qui il a pleinement confiance. Et pour cela, il regarderait notamment l’opportunité Massimiliano Allegri. Actuellement libre de tout contrat, l’Italien serait le grande priorité de Leonardo. Toutefois, le PSG serait loin d’être le seul à penser à Allegri pour venir s’asseoir sur son banc de touche. Et de l’autre côté des Alpes, on assure que l’Inter Milan pourrait pourquoi pas contrarier les Parisiens dans ce dossier.

Allegri pour remplacer Conte ?