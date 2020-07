Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau mauvais tour du Bayern Munich à Leonardo ?

Publié le 13 juillet 2020 à 5h15 par T.M.

Après avoir chipé Tanguy Kouassi au PSG, le Bayern Munich pourrait bien venir jouer un nouveau sale tour au club de la capitale et Leonardo.

Le PSG a un nouvel ennemi : le Bayern Munich. En effet, au sein du club de la capitale, on n’aurait pas forcément apprécié de voir les Bavarois venir chiper Tanguy Kouassi et lui offrir son premier contrat pro. Leonardo a donc assisté à un nouveau départ chez les jeunes talents du PSG, de quoi l’énerver. Mais pour le directeur sportif parisien, la tension pourrait encore monter puisque le Bayern Munich pourrait à nouveau venir marcher sur les plates-bandes des Parisiens.

Un intérêt pour Bakayoko !

Et cette fois, c’est Tiémoué Bakayoko qui pourrait marquer l’affrontement entre le PSG et le Bayern Munich. A la recherche d’un milieu de terrain, Leonardo suit de près le joueur de Chelsea et ce depuis plusieurs semaines désormais. Mais voilà que les Bavarois font irruption dans ce dossier. En effet, selon les informations du 10 Sport, le champion d’Allemagne est lui aussi en quête de sang neuf dans l’entrejeu afin de pallier les départs annoncés de Thiago Alcantara et Javi Martinez. Du côté des Blues, on est ouvert à un départ du Français et le Bayern Munich pourrait donc saisir cette occasion pour récupérer Bakayoko. Au grand dam du PSG et Leonardo ?