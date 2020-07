Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre pour Neymar... en 2021 ?

Publié le 13 juillet 2020 à 4h30 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 au PSG, Neymar n'aurait que deux options pour son avenir : prolonger ou partir en 2021.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert légendaire à 222M€ en 2017, Neymar est au cœur des spéculations pour son avenir. Et pour cause, l'été dernier, le Brésilien a fait le forcing afin de quitter le club de la capitale et retourner au FC Barcelone. Après plusieurs semaines interminables, Neymar est finalement resté au PSG, faute d'accord entre les deux clubs. Malgré tout, son futur n'est pas encore réglé pour autant...

Un départ en 2021 dans les tuyaux ?