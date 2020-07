Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gueye, Villas-Boas aurait bouclé une deuxième arrivée !

Publié le 13 juillet 2020 à 6h45 par T.M.

Avec Pape Gueye, André Villas-Boas tient déjà sa première recrue de l’été à l’OM. Et un deuxième renfort serait attendu sur la Canebière…

Le mercato estival de l’OM s’annonce particulier. En effet, compte tenu de la situation financière actuelle du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud doit vendre. 60M€ seraient attendus afin de réduire le déficit budgétaire. De même, sans liquidités, cela est forcément difficile d’attirer des joueurs et il faut donc faire preuve d’intelligence et dénicher les bons coups. C’est d’ailleurs ce qu’a fait l’OM en profitant de l’imbroglio autour de Pape Gueye pour le récupérer. Le mercato des Phocéens a donc été lancé avec l’arrivée du milieu de terrain et cela pourrait ne pas s’arrêter là.

Enfin un nouvel arrière gauche ?